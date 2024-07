Stand: 17.07.2024 09:44 Uhr Lübeck: Kind mit Verbrennungen von Segelschiff geholt

Rettungskräfte haben am Dienstagnachmittag in Lübeck ein fünfjähriges Mädchen mit Verbrennungen an einem Arm und einem Bein von einem Segelschiff auf der Trave gerettet. Die Wasserschutzpolizei teilte mit, das Kind zu einem Boot der Seenotretter gebracht zu haben, die für solche Notfälle ausgerüstet sind. Vom Anleger der Priwall-Fähre aus kam die Fünfjährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Welche Art Verbrennung sich das Mädchen zugezogen hatte und warum es sich mit der Mutter auf dem Segelschiff befand, wurde nicht mitgeteilt.

