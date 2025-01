Stand: 07.01.2025 09:13 Uhr Kieler Tafel feiert 30-jähriges Jubiläum

Die Tafel Kiel feiert am Dienstag ihr 30-jähriges Jubiläum. Am Abend ist ein Empfang im Kieler Rathaus geplant. Der Verein möchte sich damit bei ihren Helfern, Spendern und Sponsoren bedanken.

Der Vorstand der Tafel Kiel, Frank Hildebrandt, sagt, dass sich die Situation der Tafeln in den vergangenen Jahren fundamental verändert habe. Zu Beginn habe es einen deutlichen Lebensmittelüberschuss gegeben - heute seien es viel weniger Lebensmittel, die gespendet werden, berichtet Hildebrandt. Das sei im Grunde positiv, doch sehr herausfordernd für die Tafel: "Bei manchen Artikelgruppen ging das zeitweise bis zu 50 Prozent runter. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen 'Lohnt sich der Betrieb überhaupt noch?' Wenn wir jedem Kunden praktisch ein Apfel und drei Scheiben Brot in die Hand drücken können, dann muss sich dafür keiner anstellen", so Hildebrandt.

