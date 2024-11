Stand: 13.11.2024 15:44 Uhr Kieler Rettungswache überzeugt bei Klima-Wettbewerb

Beim Bundeswettbewerb "Klimaaktive Kommune 2024" hat Kiel überzeugt. Die Landeshauptstadt erhält eine Auszeichnung für den klimaneutralen Neubau der Feuer- und Rettungswache Nord in Kiel-Holtenau. Sie wurde erst im September in Betrieb genommen. Bei dem Bau konnte laut Stadt ein umweltfreundliches Wärme-, Kälte-und Eigenstromversorgungskonzept unter Einsatz energieeffizienter Technologien und regenerativer Energien umgesetzt werden. Mit der Auszeichnung erhält die Landeshauptstadt 40.000 Euro Preisgeld. Das Geld will die Stadt nutzen, um einkommensschwachen Haushalten bei Maßnahmen zur Energieeffizienz zu helfen, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb vom Deutschen Institut für Urbanistik mit Förderung der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundeswirtschaftsministeriums.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel