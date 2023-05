Stand: 30.04.2018 15:15 Uhr Kiel: Maritimes Flair an der Förde

Kiel ist Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt - und noch viel mehr: Weltklasse-Handball, Bundesliga-Fußball, Kieler Woche, Fähren nach Skandinavien, Institut für Weltwirtschaft. Internationales Flair und Wasser prägen die 249.000-Einwohner-Stadt. Rund um die Förde liegen Strandbäder, Sport- und Jachthäfen, Werften und der Fährhafen. Von dort starten täglich Schiffe nach Skandinavien und ins Baltikum. Insgesamt sind laut Seehafen Kiel bis Ende Oktober etwa 170 Schiffsanläufe mit rund 600.000 Passagieren geplant.

Heimathafen der "Gorch Fock"

In Kiel-Holtenau befinden sich die Schleusen in den Nord-Ostsee-Kanal, der als meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt gilt. Außerdem ist Kiel ein traditioneller Marine-Stützpunkt. Im Tirpitzhafen hat auch das berühmte Segelschulschiff "Gorch Fock"seinen Liegeplatz - wenn es nicht gerade auf den Weltmeeren unterwegs ist oder - wie derzeit - saniert wird. Die "Gorch Fock" soll im ersten Halbjahr 2019 wieder auf Reisen gehen können.

Bedeutendste Universitätsstadt des Landes

Schleswig-Holsteins größte Stadt ist das wichtigste Bildungs- und Dienstleistungszentrum des Landes und Sitz von Regierung und Parlament. Die meisten Arbeitnehmer in Kiel sind im Dienstleistungssektor tätig, vor allem in den Bereichen Verkehr, Wissenschaft, Medien und Kultur. An der Christian-Albrechts-Universität, der Fachhochschule und der Muthesius Kunsthochschule sind knapp 30.000 Studierende eingeschrieben. Zur Universität gehören auch einige renommierte Institute, zum Beispiel das international anerkannte Institut für Weltwirtschaft (IfW). Es analysiert und prognostiziert unter anderem regelmäßig die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland und weltweit. Eine enge Zusammenarbeit unterhält die Uni mit dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, das sich mit Meeresforschung und der Geologie des Meeresbodens beschäftigt.

Kieler Woche: Die größte Segelregatta der Welt

Einmal im Jahr wird Kiel zum Mekka der Segler. Am 23. Juni 1882 begann mit 20 Jachten die Zeitrechnung der Kieler Woche, die mittlerweile mehr als drei Millionen Besucher anlockt. An der Segelregatta nehmen jedes Jahr rund 4.500 Sportler teil. Höhepunkt ist traditionell die große Windjammer-Parade auf der Förde. Sportbegeisterte zieht es aber nicht nur ans Wasser, sondern auch regelmäßig in die Handball-Arena. Dort trägt der Bundesliga-Rekordmeister THW Kiel seine Heimspiele aus. Keine andere Handball-Mannschaft ist in Deutschland so erfolgreich wie die "Zebras". Mit den Kiel Baltic Hurricanes hat die Stadt auch einen Erstligisten im American Football. Mit dem Zweitligisten Holstein Kiel gibt es seit 2017 auch wieder Bundesliga-Fußball an der Förde.

Zahlen, Daten, Fakten

Sitz der Stadtverwaltung: Rathaus Kiel

Rathaus Kiel Adresse: Fleethörn 9, 24103 Kiel

Fleethörn 9, 24103 Kiel Telefon: (0431) 901 30 00

(0431) 901 30 00 Kfz-Kennzeichen: KI

KI Fläche: 118,6 km²

118,6 km² Einwohnerzahl (Dezember 2017): 249.190

249.190 Arbeitslosenquote (April 2018): 8,5 Prozent

8,5 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 11.712

11.712 Oberbürgermeister: Ulf Kämpfer (SPD)

