Stand: 25.07.2024 08:47 Uhr Kiel vielleicht Austragungsort bei Olympia 2040

Sollten sich Hamburg und Berlin für die olympischen Spiele 2040 bewerben, könnte Kiel Austragungsort der Segelwettkämpfe werden. Kiel sei immer bereit für Olympia, heißt es dazu aus dem Rathaus. Am Donnerstagmittag entzündet die Stadt auf dem Rathausplatz testweise das olympische Feuer. Anlässlich der Freitag startenden olympischen Spiele in Paris soll es in den nächsten Wochen jeweils freitags bis sonntags brennen. Bei dieser Gelegenheit will sich Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken näher zu einer weiteren möglichen deutschen Olympiabewerbung und der Rolle Kiels dabei äußern.D

