Stand: 23.01.2025 15:33 Uhr Kiel mit starkem Minus bei Wohnungspreisen

In Kiel sind in den vergangenen Jahren die Wohnungspreise in Deutschland am stärksten gesunken. Das ist das Ergebnis des Immobilienportals Immowelt. Demnach seien die Immobilienpreise seit der Hochphase im Sommer 2022 in der Landeshauptstadt um knapp 20 Prozent gesunken. Laut Immobilienportal hat eine Bestandswohnung vor drei Jahren durchschnittlich knapp 4.200 Euro pro Quadratmeter gekostet. Aktuell müssen Käufer laut Immowelt nur etwa 3.500 Euro den Quadratmeter zahlen. Grund für den Preisrückgang sind die gestiegen Bauzinsen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel