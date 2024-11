Stand: 11.11.2024 09:29 Uhr Kiel erinnert an Reichspogromnacht vor 86 Jahren

In Kiel wird mit einer öffentlichen Mahnveranstaltung an die Reichspogromnacht von 1938 erinnert. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland Opfer der Gewalt der Nationalsozialisten - auch in Kiel. Hier brannte unter anderem die Synagoge in der Goethestraße. Geplant waren dort eine Kranzniederlegung sowie kurze Ansprachen von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sowie Joachim Liß-Walther, dem Vorsitzenden der evangelischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein. Landesrabbiner Isak Aasvestad sollte nach seiner Rede ein Schlussgebet halten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel