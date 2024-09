Stand: 02.09.2024 09:25 Uhr Kiel: Verein "Trauernde Kinder SH" feiert Jubiläum

In Kiel hat der Verein "Trauernde Kinder Schleswig-Holstein" am Sonnabend sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Er unterstützt Kinder und Jugendliche, die um einen nahestehenden verstorbenen Menschen trauern. Andrea Vollbehr vom Verein erklärt, dass viele Erwachsene bei einem Trauerfall innerhalb der Familie selbst so in ihrer Trauer steckten, dass sie ihre Kinder nicht sehen. Der Verein hat aktuell sechs Trauergruppen für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren.

Weitere Informationen Wie ein Kieler Verein trauernden Kindern hilft In kleinen Gruppen bekommen Kinder Hilfe, um mit ihrer Trauer umzugehen. Alle ihre Emotionen haben hier einen Raum. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel