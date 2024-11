Stand: 18.11.2024 15:28 Uhr Kiel: Unbekannte entfernen Pride-Banner von Kunsthochschule

Unbekannte haben am Wochenende an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel ein sogenanntes Pride-Banner demontiert und durch eine Deutschlandfahne ersetzt. Eine Sprecherin der Hochschule sagte am Montagmittag, dass bereits eine neue Pride-Fahne bestellt ist. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Regenbogen-Fahne. Das neue Banner soll zukünftig beispielsweise durch ein Schloss auch besser geschützt werden.

Bekenntnis für Vielfalt von den Kieler Hochschulen

Die Hochschule möchte nach eigenen Angaben weiterhin für queeres Leben und Vielfalt einstehen. Unter diesem Motto kamen am Sonntagabend laut Polizei rund 250 Menschen zu einer Kundgebung im Innenhof der Kunsthochschule zusammen. Die Beamten ermitteln im Fall der abgehängten Fahne wegen Sachbeschädigung. Die Fachhochschule Kiel hatte am Montag mit gehissten Pride-Flaggen auf den Vorfall an der Muthesius-Kunsthochschule reagiert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel