Stand: 26.04.2024 10:15 Uhr Kiel: Polizei sucht vermisste Charleen F.

In Kiel wird die 16 Jahre alte Charleen F. vermisst. Das Mädchen wurde am Montagabend das letzte Mal in der Schulstraße in Kiel gesehen. Sie könnte laut Polizei mit dem Zug bundesweit unterwegs sein. Die Vermisste ist 1,70 Meter groß, schlank und auf ärztliche Hilfe angewiesen.

