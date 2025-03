Stand: 14.03.2025 20:47 Uhr Kiel: Boxtrainer wegen Verdachts auf sexuelle Übergriffe in U-Haft

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln gegen einen Boxtrainer aus Schleswig-Holstein. Nach Angaben eines Sprechers soll der Mann sich in mindestens zwölf Fällen jungen Mädchen gegenüber sexuell übergriffig verhalten haben. Zuerst hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. Der Verdächtige sitzt seit vergangenem Montag in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr Haftbefehl gegen ihn. Die Ermittlungen wurden im Januar aufgenommen, nachdem in der Mädchenumkleide des Boxclubs ein Handy entdeckt wurde. Der Trainer soll heimlich Aufnahmen von jungen Boxerinnen gemacht haben.

