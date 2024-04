Stand: 03.04.2024 17:05 Uhr Kegelrobbe "Selina" bald wieder fit für die Nordsee

Eine an Lungenwürmern erkrankte Kegelrobbe, die auf Amrum gefunden wurde, wird seit vergangener Woche im Robbenzentrum auf Föhr (Kreis Nordfriesland) wieder fit gemacht. Die Chancen auf eine Genesung stehen dabei gut. 2023 haben es mehr als 40 Tiere nach der Behandlung wieder in die Freiheit geschafft, so das Robbenzentrum. Die Kegelrobbe "Selina" wurde jetzt von den Tierärzten aufgepäppelt, entwurmt und mit Elektrolyten und Medikamenten versorgt. Sie müsse aber noch an Gewicht zulegen. Die Helfer des Robbenzentrums hoffen nun, dass die Robbe schon in drei bis vier Wochen zurück in die Nordsee kann.

