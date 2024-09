Stand: 11.09.2024 08:52 Uhr Kaum noch Einschränkungen auf Marschbahnstrecke

Seit Mittwochmorgen um 4 Uhr fahren die Züge der Nordbahn zwischen Hamburg und Itzehoe (Kreis Steinburg) sowie Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Wrist (Kreis Steinburg) wieder weitestgehend nach Plan. Das bestätigte ein Sprecher der Nordbahn. Noch am Dienstag mussten Pendlerinnen und Pendler auf den Linien RB61 und RB71 mit großen Einschränkungen leben. Zwischen Hamburg und Itzehoe fielen viele Verbindungen aus, zwischen Elmshorn und Wrist fuhren gar keine Züge.

Brand und Arbeiten am Grünstreifen sorgten für Chaos

Grund dafür war ein Brückenbrand in Elmshorn in der vergangenen Woche. Zudem hatten Arbeiter am Montag bei Vegetationsarbeiten auf Höhe Wilster (Kreis Steinburg) ein Kabel an der Strecke durchtrennt. Das legte unter anderem den Funkverkehr der Züge lahm, sodass sie nicht mehr fahren durften.

