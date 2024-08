Stand: 16.08.2024 07:58 Uhr Kaulitz-Brüder suchen Hilfe für Klinikum Bad Bramstedt

Bill und Tom Kaulitz von der Band "Tokio Hotel" suchen in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nach Hilfe für das Klinikum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg). Zuerst hatten die Kieler Nachrichten berichtet. Das Krankenhaus steckt schon länger in finanziellen Schwierigkeiten. Die beiden Tokio-Hotel-Stars suchen in ihrem Podcast jetzt nach Medizininvestoren oder Personen, die helfen wollen.

"Da wollten wir einmal dazu aufrufen: Wenn es jemanden gibt, der sich in dem Bereich auskennt, Medizininvestoren, und wenn wir irgendwas dazu beitragen können, wollen wir das hier einmal besprechen, ob vielleicht irgendjemand zuhört, der helfen möchte, helfen kann." Tom Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood"

Der Grund für den Aufruf: Im Klinikum wird nach Angaben der Brüder eine Person aus dem engen Familienkreis wegen ihrer Rheuma-Erkrankung behandelt.

Es laufen bereits Gespräche mit einem Investor

Teile der Klinik sollten eigentlich vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster übernommen werden. Die Stadt Neumünster war im Juli aber aus den Verhandlungen ausgestiegen. Der Insolvenzverwalter erklärte daraufhin, dass bereits Gespräche mit einem anderen Investor laufen.

