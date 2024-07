Stand: 17.07.2024 12:38 Uhr Klinik Bad Bramstedt: FEK Neumünster steigt aus Übernahme aus

Die Stadtversammlung Neumünster hat die Verhandlungen zur Übernahme des Klinikums Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) am Dienstagabend für beendet erklärt. Hintergrund ist, dass die Stadt als Bürge einspringen sollte, weil drei Banken den Finanzierungsplan abgelehnt haben. Ein finanzielles Risiko, das die Stadt nicht tragen wollte, so der Bürgermeister und die Krankenhausleitung des Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in einer gemeinsamem Pressemitteilung. Der Insolvenzverwalter des Klinikums Bad Bramstedt führt jetzt Gespräche mit einem zweiten Investor, einer Firma aus Bonn. Diese prüfe nun, ob wie nicht ursprünglich angedacht zusätzlich zum Rehabereich, auch der Akutbereich übernommen werden soll.

