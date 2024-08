Stand: 14.08.2024 08:56 Uhr Neues Bildungszentrum für Physiotherapie am Klinikum Itzehoe

Die Krankenpflege am Klinikum Itzehoe (Kreis Steinburg) wird erweitert. Das Klinikum will die bestehende Akademie um ein Bildungszentrum für Physiotherapie erweitern. Itzehoe bildet als einziges Krankenhaus im 6K-Verbund angehende Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten aus. Klinik-Direktorin Hannah Maria Werner sagte, mit dem Anbau könne man künftig die Ausbildungskapazitäten erhöhen und den Organisationsaufwand reduzieren. Mit dem Bildungszentrum für Physiotherapie bekomme das Klinikum Itzehoe einen weiteren Baustein für die moderne medizinische und therapeutische Versorgung in der Region. Das Land fördert den Neubau mit 6,8 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg