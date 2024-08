Stand: 15.08.2024 08:51 Uhr 11,6 Millionen Euro: Land SH fördert Sankt Elisabeth Krankenhaus in Eutin

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt das Sankt Elisabeth Krankenhaus in Eutin (Kreis Ostholstein) mit einer Finanzspritze. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat einen 11,6 Millionen Euro schweren Zuwendungsbescheid an die Klinik überreicht. Mit dem Geld wird der Erweiterungsbau der geriatrischen Station im Krankenhaus unterstützt, teilte die Klinik mit. Die neue Station wird sich künftig über der Palliativstation befinden, auch diese wird neu gebaut. Im Frühjahr 2025 soll der Anbau fertig werden. Die Bettenzahl wird sich nach Klinikangaben nahezu verdoppeln. Insgesamt bekommt das Krankenhaus vom Land und den Kommunen Unterstützungen in Höhe von knapp 27 Millionen Euro.

