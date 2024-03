Stand: 06.03.2024 20:02 Uhr Kabinett in Schleswig-Holstein stimmt Schulgesetz zu

Das Kabinett in Kiel hat dem Entwurf für ein geändertes Schulgesetz von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zugestimmt. Eine wichtige Änderung betreffe die Digitalisierung, erläuterte Ministerin Prien. Der Präsenzunterricht bleibe die Regelform des Unterrichts. Die Anpassung ermögliche aber den Schulen in höheren Jahrgangsstufen einen breiteren Anwendungsbereich für digitale Lehr- und Lernformen. Der Landtag muss noch zustimmen. Die erste Lesung ist in diesem Monat geplant.

