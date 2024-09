Stand: 05.09.2024 16:14 Uhr KVG Kiel: Bonus für gesunde Mitarbeitende

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) zahlt ihren Busfahrerinnen und Busfahrern eine Prämie, wenn sie nicht krank sind - bis zu 250 Euro pro Quartal. So soll es laut KVG weniger Krankmeldungen in dem kommunalen Busunternehmen geben. Demnach haben 62 Prozent jetzt die erste Prämie für Mai bis August bekommen - mehr als 300 Mitarbeitende seien leer ausgegangen, weil sie sich in dem Zeitraum krank gemeldet haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel