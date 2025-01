Stand: 30.01.2025 10:13 Uhr KI im Wald hilft bei der Zählung von Uhus

In der Försterei Iloo im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz der Uhu-Bestand geprüft. Nach Angaben der Landesforsten Schleswig-Holsteins sollen dabei Audioaufnahmen aus dem Wald gemacht werden, um Uhu-Reviere zu identifizieren. Diese Methode ist seit dieser Woche im Einsatz. Bereits Ende vergangenen Jahres wurde sie in einer Testphase geprüft. Nach Angaben eines Sprechers erhoffen sich die Landesforsten davon neue Erkenntnisse darüber, ob neue und wenn ja, welche Uhu-Reviere in der Försterei Illoo zu finden sind. Sonst müsse man nächtelang selbst vor Ort sein, so die Försterei. Die sogenannten Audio-Logger wurden von Wissenschaftlern der TH Lübeck entwickelt.

