Stand: 24.10.2024 08:57 Uhr Jugendrotkreuzgruppe Itzehoe ist Deutscher Meister

Beim Bundeswettbewerb des Deutschen Roten Kreuzes in Bretten bei Karlsruhe ist die Jugendrotkreuzgruppe Itzehoe (Kreis Steinburg) zum ersten Mal Deutscher Meister geworden. Bei dem Wettbewerb treten Teams aus allen Bundesländern gegeneinander an. Im Mittelpunkt stehen Erste Hilfe-Aufgaben wie eine blutende Wunde zum Stillen bringen oder die Versorgung eines Bewusstlosen - zum Teil mitten in der Innenstadt vor Passanten. Aber auch kulturelles Allgemeinwissen war gefragt.

Die erste Deutsche Meisterschaft für Itzehoe

Die Kreisleiterin des DRK Steinburg, Jordis Jochimsen, erzählt: "Wir nehmen regelmäßig an den Kreiswettbewerben teil und sind auch schon mal Zweiter und Dritter bei den Landeswettbewerben geworden. Aber dies ist unsere erste Deutsche Meisterschaft, wir freuen uns total. Es ist schon lange Tradition an den Kreiswettbewerben teilzunehmen. Das ist eine schöne Aufgabe auch zur Selbstüberprüfung, um die gelernten Kompetenzen unter Beweis zu stellen."

Jedes Bundesland schickte ein Team bestehend aus 15 bis 20 Rotkreuzhelfern zum Austragungsort. Der Wettbewerb endete am Samstag mit einer großen Party.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg