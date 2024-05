Stand: 23.05.2024 17:37 Uhr Jugendgewalt in Glückstadt: Polizei will mehr kontrollieren

Aufgrund der sich häufenden Fälle von jugendlicher Gewalt in Glückstadt hat die Polizeidirektion Itzehoe (beide Kreis Steinburg) für den Stadtbereich einen Kontrollort angeordnet. Die Polizei fährt außerdem vermehrt Streife. Laut Polizei ist eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren für die Delikte wie Körperverletzung und Raub verantwortlich.

Laut Glückstadts Bürgermeister Rolf Apfeld (parteilos) handelt es sich dabei um Kinder aus zwei ukrainischen Familien, die seit 2022 in Deutschland leben. Der Bürgermeister sieht vor allem das Jugendamt in der Pflicht: "Es wäre gut, wenn die Kinder in Einzelbetreuung kämen, weit auseinander, damit sie nicht in alte Strukturen verfallen." Das Jugendamt will sich zu dem Fall nicht äußern.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2024 | 16:30 Uhr