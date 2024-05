Stand: 21.05.2024 15:42 Uhr Itzehoe: 22-Jähriger verletzt Polizisten

In Itzehoe (Kreis Steinburg) wurde am Montagabend bei einem Einsatz ein Polizist verletzt. Gegen 20 Uhr wurde die Polizei in die Straße Feldschmiede gerufen. Angeblich sollte dort eine Schlägerei mit zehn Personen stattgefunden haben. Die Polizei konnte vor Ort nichts dergleichen feststellen. Die Beamten nahmen die Personalien mehrerer Personen auf, wie ein Sprecher berichtet. Ein 22-Jähriger verweigerte die Angaben, er beleidigte die Einsatzkräfte und griff dann einen Beamten an. Der Polizist wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 22-jährige Angreifer erhielt einen Platzverweis, außerdem wurde ein Verfahren gegen ihn eröffnet.

