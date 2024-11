Stand: 08.11.2024 16:28 Uhr Israelische Gedenkstätte zeichnet Schule in Bad Oldesloe aus

Die Berufsschule des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe ist am Freitag von der Israelischen Gedenkstätte Yad Vashem ausgezeichnet worden - und zwar zur Yad Vashem-Schule. Yad Vashem ist die Bezeichnung der "staatlichen israelischen Gedenkstätte des Holocausts und des Heldenmuts". Die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Berufsschule beteiligen sich schon seit Jahren am Projekt mit dem Namen #stolenmemory.

Da suchen sie Nachfahren von Menschen, die in Konzentrationslagern umgebracht wurden und geben ihnen Gegenstände wie Uhren, Ketten oder auch Ausweise zurück. Am Freitag (8.11.) zum Beispiel an Michael Springer aus dem polnischen Posen. Sein Urgroßvater wurde von den Nazis im KZ Neuengamme ermordet. Nach der Stormarnschule in Ahrensburg ist die Schule in Bad Oldesloe die zweite Yad Vashem-Schule in Schleswig-Holstein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Kreis Stormarn