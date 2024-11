Stand: 05.11.2024 09:09 Uhr Infoveranstaltung zu Schutz vor Einbrüchen in Heiligenhafen

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) findet am Montag (11.11.) eine kostenfreie Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz statt. Die Polizeidirektion Lübeck, die Kriminalpolizei Oldenburg in Holstein und das Polizeirevier Heiligenhafen geben von 18:00 bis 20:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Tipps zur Sicherung des eigenen Zuhauses. Themen sind unter anderem, wann und wie Einbrecher vorgehen, wie man präventiv handeln kann und was bei einem Einbruch zu tun ist. Anschließend stehen Experten für Fragen bereit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck