Immer mehr Unfälle mit E-Scootern in Schleswig-Holstein Stand: 21.04.2023 06:00 Uhr Eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion an die Landesregierung hat ergeben: Die Zahl der Unfälle, an denen E-Roller beteiligt waren, hat sich vom Jahr 2021 auf 2022 mehr als verdoppelt.

Auf der einen Seite sind sie ein praktisches, umweltfreundliches Verkehrsmittel. Auf der anderen Seite sind sie aber auch ein Ärgernis, wenn sie ungenutzt in der Gegend und oft auch im Weg stehen: E-Scooter. Die Zahl der Unfälle, an denen E-Scooter Fahrer beteiligt sind, ist in Schleswig-Holstein stark gestiegen. Wurden 2021 noch 277 Unfälle gezählt, an denen Fahrer von E-Scootern beteiligt waren, so waren es im vergangenen Jahr 427 - das ist eine Steigerung von fast 65 Prozent. 360 E-Scooter-Fahrer wurden dabei 2022 verletzt, 53 von ihnen schwer. Bei 82 Unfällen standen die Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

SPD fordert mehr Kontrollen und bessere Aufklärung

Die Zahlen stammen aus der Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Niclas Dührbrook. Ihn erschrecken diese Zahlen: "Ich glaube, dass wir den Kontrolldruck in dem Bereich ein ganzes Stück erhöhen müssen. Mein Vorschlag wäre, dass die Polizei eine jährliche Scooter-Week durchführt, bei der man E-Scooter ganz besonders scharf in den Blick nimmt." Dührbrook plädiert außerdem für mehr Aufklärung. Die Promillegrenzen gelten wie für Autofahrer, dass sei vielen nicht bewusst. Der E-Scooter nach einem Kneipenbesuch sei daher die falsche Wahl.

Weitere Informationen Wie klimafreundlich sind E-Scooter? Individuelle Mobilität bei wenig Emissionen: Das versprechen E-Roller-Anbieter. Doch wie und wann sind sie wirklich gut für das Klima? mehr Vorbild Paris: E-Scooter-Verleih auch im Norden stoppen? Ab dem 1. September kann man in Frankreichs Hauptstadt Paris keine E-Scooter mehr mieten. Auch in Norddeutschland sind sie umstritten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.04.2023 | 08:00 Uhr