Früh übt sich: Immer mehr Kinder in SH machen Musik Stand: 22.04.2025 10:06 Uhr Die Zahl der Musizierenden ist in den vergangenen vier Jahren deutlich gestiegen. Das zeigt eine Studie des Deutschen Musikinformationszentrums. Auch in Schleswig-Holstein geht der Trend nach oben.

Die Zahl der Musikschülerinnen und -schüler an den 22 öffentlichen Musikschulen im Land steigt seit dem Ende der Corona-Pandemie kontinuierlich an. Hier sind 36.500 Schüler gemeldet, sagt der Landesverband der Musikschulen. Allein im vergangenen Jahr sind demnach rund 500 dazugekommen. Besonders gefragt sei der Musikunterricht bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren. Sie machen fast die Hälfte der Musikschüler aus.

Mehr Wertschätzung, verbesserte Angebote und Betreuung

Doch woher kommt der plötzliche Zuwachs der letzten Jahre? Rhea Richter, die Geschäftsführerin des Musikschulverbands, erklärt es so: "Nach der Pandemie ist da einfach mehr Wertschätzung und mehr Bedürfnis zu musizieren." Zudem hätten die Musikschulen ihre Angebote kontinuierlich verbessert und sich neu aufgestellt, zum Beispiel in den Bereichen Jazz und Rock-Pop. Ein weiterer Grund sei strukturell bedingt: "Dass wir uns Richtung Ganztag aufstellen und die Musikschulen mit dem bevorstehenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung jetzt auch nochmal ganz aktiv die Kooperation suchen." Dies betreffe viele Schülerinnen und Schüler, so Richter.

Sozialer Status bestimmt auch über Teilhabe an Kultur und Musik

Allerdings hängt laut der Studie des Deutschen Musikinformationszentrums der Zugang zu Musikunterricht stark vom sozialen Hintergrund ab. Menschen mit mehr Geld und höherer Bildung musizieren demnach deutlich häufiger. In Schleswig-Holstein nutzt laut Musikschulverband jeder fünfte Schüler deshalb mittlerweile Ermäßigungen. Der Verband fordert: Musikalische Bildung müsse für alle zugänglich sein.

Auch bundesweit ist die Zahl der Musizierenden laut Studie in den vergangenen vier Jahren deutlich gestiegen - um etwa zwei Millionen auf gut 16 Millionen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Bildung Jazz