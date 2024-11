Stand: 17.11.2024 11:55 Uhr Illegales Glücksspiel: Razzia in Elmshorn

Im Kampf gegen illegales Glücksspiel sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag mehrere Gaststätten und zum Teil angrenzende Wohnungen in Elmshorn im Kreis Pinneberg durchsucht worden. Etwa 100 Beamte von Polizei, Zoll und Ordnungsamt stellten dabei 20 illegale Spielautomaten sicher. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Beamten auch Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe und kleinere Mengen Drogen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

