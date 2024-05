Stand: 13.05.2024 10:16 Uhr Illegaler Müll bei Güby: Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht zu Freitag hat ein Unbekannter einen großen Haufen Mineralwolle im Kreis Rendsburg-Eckernförde entsorgt. Die Säcke lagen laut Polizei an der Kreisstraße 86 zwischen Güby und Brekendorf in Höhe "Viehberge". Der Stoff ist krebserregend. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ascheffel unter 04353 47 999 60 zu melden.

Vermutlich vom Lkw abgeladen

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass dort ein Lastwagen rückwärts auf den Radweg fuhr und die Säcke seitlich ablud. Das Material, - geschätzt etwa sechs Kubikmeter in Säcken - dürfte von der Sanierung oder dem Abriss eines Gebäudes stammen.

