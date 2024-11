Stand: 12.11.2024 16:12 Uhr Husum sucht Wahlhelferinnen- und -helfer

Die Stadt Husum (Kreis Nordfriesland) sucht schon jetzt mehr als 100 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die anstehende Bundestagswahl. Die Wahl findet wahrscheinlich am 23. Februar statt. Die Freiwilligen haben die Aufgabe in einem Wahllokal zu sitzen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen oder zum Beispiel bei der Auszählung der Briefwahlergebnisse zu helfen. Wahlhelferinnen - und Helfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Freiwillige können sich per Mail unter ordnungsamt@husum.de melden.

Heide und Itzehoe haben großen Stamm an Freiwilligen

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) wartet nach Angaben vom Sprecher Christoph Hecht mit dem Aufruf noch ab, bis der Wahltermin wirklich feststeht. Die Verwaltung habe einen großen Stamm an Wahlhelfern, die dann abtelefoniert werden, sagt Hecht. Trotzdem braucht auch die Stadt Heide noch weitere Freiwillige. In Itzehoe (Kreis Steinburg) haben nach Angaben von Sprecher Björn Dethlefs 90 Prozent der Wahlhelfer aus der vergangenen Europawahl ihre Hilfe für die Bundestagswahlen im September zugesagt. In Kürze werde die Stadt nun bei den Freiwilligen nachfragen, ob sie auch im Februar zur Verfügung stehen, so Dethlefs. Sobald die Verwaltung dann weiß, wie viele Wahlhelferinnen- und Helfer wirklich Zeit haben, startet die Stadt einen entsprechenden Aufruf für die restlichen Freiwilligen.

