Honig-Ernte laut Landes-Imker-Verband unterdurchschnittlich Stand: 05.08.2024 11:48 Uhr Zu nass und zu kalt war es für die Bienen im Frühjahr. Deshalb ist die Honig-Ernte laut Landes-Imker-Verband unterdurchschnittlich ausgefallen. Eine Preissteigerung erwartet er trotzdem nicht.

Laut Landesverband Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker ist es ein unterdurchschnittliches Honigjahr für die etwa 3.600 Imkerinnen und Imker im Verband. Die Frühjahrsernte brachte laut Landes-Imker-Verband nicht so viel Honig wie normalerweise. Die Sommerhonigernte verlief zwar normal, konnte das Frühjahr aber nicht ausgleichen.

"Bienen fliegen erst ab 15 Grad"

Jörg Pardey vom Verband kennt den Grund für die schlechte Ernte: Während der Raps blühte, war es für die Bienen zu kalt und zu nass, um zu fliegen. Das machen Bienen erst ab etwa 15 Grad. "Und so richtig fleißig sind sie erst bei über 20 Grad", betont Pardey. Er ist selbst Imker und kommt insgesamt in diesem Jahr auf 34 Kilogramm Honig pro Bienenvolk, in anderen Jahren sind es 40 bis 50 Kilogramm.

Dass der Honig nun teurer wird, erwartet Pardey allerdings nicht. Er geht davon aus, dass das 500-Gramm-Glas von heimischen Imkern weiterhin im Schnitt 6 Euro kostet.

