Stand: 13.06.2024 15:15 Uhr Holstenköste in Neumünster startet mit reichhaltigem Programm

In Neumünster startet am Donnerstagnachmittag die Holstenköste. Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (CDU) eröffnen die Hostenköste und verteilen traditionelle Backware unter den Besuchern. Bis Sonntag gibt es in der Innenstadt auf sieben Bühnen Live-Musik und Fahrgeschäfte. Höhepunkt ist der Holstenköstelauf am Freitag. Für Kinder gibt es am Sonnabend die Kindermeile in den Teichuferanlagen. Auf dem Programm stehen auch ein Flohmarkt und die ADAC Veteranenfahrt des MSC Neumünster.

