Holstenköste in Neumünster: Musik, Sport und Oldtimer Stand: 08.06.2023 05:00 Uhr Vom 8. bis zum 11. Juni steht Neumünster im Zeichen der Holstenköste. Gefeiert wird mit viel Musik, buntem Programm und sportlichen Wettkämpfen.

Die Holstenköste in Neumünster ist nach der Kieler Woche das zweitgrößte Stadtfest in Schleswig-Holstein. Vier Tage lang verwandelt sich die Stadt in einen riesigen Jahrmarkt und lockt rund 200.000 Besucher an. Eröffnet werden die Feierlichkeiten um 17 Uhr auf der VR Bank-Bühne durch Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (CDU) und Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD). Nach der Rede gibt es die traditionellen Kösten-Stangen, eine Backware, die ausschließlich für diese Veranstaltung produziert wird. Anschließend erwartet die Besucher auf verschiedenen Bühnen viel Musik.

Schlager-Treff und Nachwuchsstars

Um 20 Uhr spielt Neumünsters Kultband The Butlers auf der Holstengalerie-Bühne. Rockig wird es zur gleichen Uhrzeit mit BeautySkulls und UglySkulls auf der Bühne im Fürsthof. Die Klosterinsel verwandelt sich für die ganzen vier Tage zu einer Oase für Schlager-Fans. Am Donnerstagabend spielen hier um 19 Uhr Jelfi & Band. Am Freitag steht dann Stargast Mitch Keller ab 22 Uhr auf der Bühne. Im Rathaus-Innenhof liefern The Old Sox Covermusik von den Beatles, den Rolling Stones und anderen Größen der Musikgeschichte.

In eine ganz andere Richtung geht es um 19 Uhr auf der Bühne im Gerisch-Skulpturenpark. Kabarettistin Tina Teubner geht dort der Frage nach: Wie wäre es, ein Leben zu führen, das den Titel Leben verdient? Auf der Jungen Bühne gibt ab 18 Uhr eine Silent Disco mit DJ Carlzon und Nachwuchs-DJs.

Programm für Kinder und Jugendliche

Auch der Holstenköstenlauf darf in diesem Jahr nicht fehlen und geht in die 33. Runde. Am Freitag startet der erste Lauf um 15 Uhr für die Kleinsten über 300 Meter. Um 19 Uhr ertönt das Startsignal für den zehn Kilometer langen Bäcker-Andresen-Lauf.

Für Kinder gibt es Freitag und Sonnabend in den Teichuferanlagen von 13 bis 17 Uhr ein buntes Programm mit Sport- und Geschicklichkeitsspielen. Am Sonnabend geht es im Anschluss daran auf der Jungen Bühne musikalisch weiter. Unter dem Motto "Cool feiern ohne Alkohol" gibt es Acts für die Genres Pop, Rock, HipHop, Indie, Folk und Metalcore. Dazu werden alkoholfreie Cocktails gereicht und es gibt eine Chill-Area für alle, die mal kurz eine Pause vom ganzen Trubel brauchen.

Eine Tombola, Dartfußball und eine Kletterwand gibt es Sonnabend von 9 bis 17.30 im Rencks Park. Dazu gibt es ein großes Fußballturnier zugunsten von Menschen, die von ALS (amyotrophe Lateralsklerose) betroffen sind.

Sonntag: Oldtimer-Ralley und Flohmarkt

Der Sonntag startet mit einem Highlight: Um 9.15 Uhr gehen 120 Oldtimer zur ADAC-Veteranenfahrt an den Start. Los geht es auf dem Gänsemarkt, wo jedes Fahrzeug vorgestellt wird. Ab 14.30 Uhr mischen sich traditioneller Shanty mit Piratenrock bei Nordward Ho auf der Holstengalerie-Bühne. Nebenbei gibt es von 8 bis 18 Uhr Schnäppchen auf dem Flohmarkt zu ergattern. Das ganze Programm der diesjährigen Holstenköste gibt es online nachzulesen.

Für Besucher, die im eigenen Fahrzeug von außerhalb zur Holstenköste anreisen, hat die Stadt ein Online-Parkleitsystem eingerichtet. Die Stadtwerke Neumünster bieten außerdem Sonderbuslinien an, die im Stundentakt von der Innenstadt in die Stadtteile fahren.

