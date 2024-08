Stand: 11.08.2024 13:20 Uhr Holstein Kiel mit Niederlage gegen AS Saint-Étienne

Fußball-Aufsteiger Holstein Kiel hat am Sonnabend ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten

AS Saint-Étienne mit 2:3 verloren. KSV-Kapitän Lewis Holtby macht sich dennoch keine Sorgen: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, bis auf die zehn Minuten, wo wir zwei Gegentore bekommen haben. Aber ich habe heute sehr viel Positives gesehen." Die Mannschaft müsse jetzt im Training mehr Selbstvertrauen sammeln, so Holtby. Am kommenden Sonnabend steht das erste Pflichtspiel für Kiel an: In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen die "Störche" gegen Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen.

