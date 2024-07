Stand: 12.07.2024 16:01 Uhr Holstein Kiel: Unentschieden im Testspiel gegen dänischen Erstligisten

Die Fußballer von Holstein Kiel bereiten sich seit zwei Wochen auf ihre erste Bundesliga-Saison vor. Am Freitagnachmittag ging das zweite Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Sönderjyske mit 0:0 aus. Für Sönderjyske steht das erste Saisonspiel bereits in zwei Wochen an, dementsprechend befindet sich die Mannschaft auch schon länger im Training. Unterschiede waren dennoch kaum zu erkennen - zwar waren die Gäste im zweiten Abschnitt überlegen, besaßen aber nur eine einzige Möglichkeit. Auch Holstein Kiel kam nur selten gefährlich vor das Tor der Gegner. Die KielerMannschaft legt nun eine einwöchige Trainingspause ein, bevor es ins Trainingslager nach Österreich geht.

