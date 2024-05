Stand: 15.05.2024 10:01 Uhr Holstein Kiel: Details zur Aufstiegsfeier am Pfingstmontag

Holstein Kiel hat am Dienstagabend erste Infos für die Aufstiegsfeier am Pfingstmontag (20. Mai) bekannt gegeben. Laut Verein startet die Veranstaltung gegen Mittag mit einem Autokorso durch die Stadt, an dem die Mannschaft und das Trainerteam teilnehmen werden. Ziel ist der Rathausplatz, der am Nachmittag erreicht werden soll. Weitere Details zur Aufstiegsfeier will Holstein Kiel in den kommenden Tagen bekannt geben. Bereits am Dienstag waren die Fußballer des neuen Erstligisten im Kieler Landeshaus empfangen worden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2024 | 08:30 Uhr