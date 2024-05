Stand: 17.05.2024 09:44 Uhr Hohe Pollenkonzentration in Südholstein

Durch den sehr kalten Frühling haben Pollen-Allergiker in Südholstein aktuell besonders starke Probleme. Wie Fraziska Beyersdorf vom Polleninformationsdienst am Forschungszentrum Borstel (Kreis Segeberg) erklärt, begannen sich die Blüten wegen der Kälte erst im April zu öffnen. Das führe dazu, dass es eine hohe Pollenkonzentration in der Luft gibt, da sich das Öffnen der Blüten sonst auf einen längeren Zeitraum verteilt. Durch den Wind würden sie zusätzlich wieder hochgewirbelt. Auch Pflanzen, die nicht mehr blühen, hätten noch immer das Potential, Allergien auszulösen. Erst Regen bringt laut Beyersdorf etwas Entspannung für Betroffene.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.05.2024 | 08:30 Uhr