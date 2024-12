Stand: 30.12.2024 08:55 Uhr Höhere NATO-Präsenz auf Ostsee: Marine-Verband aus Kiel dabei

Die NATO will in der Ostsee eine stärkere Präsenz zeigen. Das kündigte Generalsekretär Mark Rutte an. Dazu soll nach Informationen der Kieler Nachrichten auch ein Verband gehören, der Anfang Januar in Kiel neu aufgestellt wird. Hintergrund für den Schritt der NATO sind beschädigte Datenkabel. Nach der Beschädigung einer Unterwasserstromleitung zwischen Finnland und Estland haben finnische Ermittler jetzt eine Schleifspur am Meeresboden gefunden. Finnische Behörden hatten am Donnerstag einen mit russischem Öl beladenen Frachter aufgebracht, der in Verdacht steht, für den Ausfall der Leitung 'Estlink 2' verantwortlich zu sein und auch vier Ostsee-Datenkabel beschädigt zu haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Kiel Bundeswehr