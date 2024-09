Stand: 17.09.2024 16:42 Uhr Hilfe für Kinder aus Trennungsfamilien in Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) startet am Dienstag für sechs Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren eine Hilfegruppe für Kinder getrennt lebender Eltern. Bis zum 3. Dezember können die Kinder sich einmal in der Woche über ihre Nöte, Sorgen, Ängste und Herausforderungen austauschen. Die Gruppe ist ein Angebot der Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen des Kreises Steinburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Kreis Steinburg