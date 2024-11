Stand: 29.11.2024 13:10 Uhr Henstedt-Ulzburg: Hauptverkehrsachse wieder freigegeben

Mit der Hamburger Straße ist eine wichtige Verkehrsachse in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) am Freitag wieder freigegeben worden. Die Straße, die das gesamte Stadtgebiet von Norden nach Süden durchzieht, war für Instandsetzungsarbeiten rund drei Wochen zwischen den Tankstellen Jet und Aral gesperrt gewesen. Dort waren am 7. November nach einem Wasserrohrbruch mehr als 1,8 Millionen Liter Wasser ausgetreten.

Zuletzt war mit einer Vollsperrung bis Anfang Dezember gerechnet worden. Nun konnte die Straße zwar früher wieder freigegeben werden, abgeschlossen sind die Arbeiten allerdings noch nicht. Im kommenden Jahr muss die Straße erneut voll gesperrt werden, um unter anderem den Fußgängerüberweg wiederherzustellen. Zu dem genauen Zeitraum und der Dauer der Sperrung kann die Gemeinde noch keine Angaben machen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg