Stand: 09.04.2024 07:21 Uhr Henstedt-Ulzburg: Acht Verletzte bei Feuer

In der Nacht sind bei einem Feuer in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segebergacht Menschen leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr haben auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Müll und eine Markise gebrannt. Der Rauch sei dann durch offene Fenster in mehrere Wohnungen gezogen. Acht Anwohnerinnen und Anwohner kamen mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2024 | 07:00 Uhr