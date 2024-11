Stand: 07.11.2024 09:22 Uhr Heide: Verdächtige nach Brand im Modehaus Ramelow festgenommen

Nach dem Brand bei dem Modegeschäft Ramelow in Heide (Kreis Dithmarschen) am 30. Oktober hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) handelt es sich um ein 15-jähriges Mädchen, das bereits am vergangenen Freitag (1.11.) gefasst wurde. Sie sitzt wegen Fluchtgefahr in Lübeck in Untersuchungshaft. Der Sprecherin zufolge dauern die Ermittlungen in diesem Fall weiter an.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Papiercontainer in den hinteren Eingangsbereich des Modehauses geschoben und angezündet worden. Der Qualm des Feuers ruinierte große Teile der Lagerware und sorgte für einen Schaden in Millionenhöhe.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2024 | 08:30 Uhr