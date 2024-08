Hasloh, Quickborn und Bilsen: Mehrere Brände mit Heuballen Stand: 05.08.2024 11:21 Uhr In Hasloh (Kreis Pinneberg) sind zur Stunde Dutzende Feuerwehrleute damit beschäftigt, etwa 60 brennende Heuballen zu löschen. Das ist bereits der dritte Brand dieser Art in wenigen Tagen innerhalb weniger Kilometer.

In Hasloh (Kreis Pinneberg) sind etwa 70 Einsatzkräfte vor Ort, um 50 bis 60 brennende Rundballen zu löschen. Nach Angaben eines Pressesprechers werden sie voraussichtlich noch eine Weile damit beschäftigt sein. Der Brandort liegt relativ weit außerhalb des Ortes in der Dorfstraße. Die Feuerwehrleute ziehen dem Sprecher zufolge die Ballen jetzt auseinander, um an die Glutnester zu kommen.

Mehrere Heuballenbrände innerhalb weniger Kilometer

Das ist bereits der vierte Brand dieser Art innerhalb weniger Tage und im Umkreis von etwa zehn Kilometern: In der Nacht zu heute gingen nach Angaben der Polizei zunächst 50 Ballen in Quickborn (Kreis Segeberg) in der Straße Im Feldweg in Flammen auf, kurz danach mehrere weitere in einem Unterstand in der Nähe zur Norderstedter Stadtgrenze. Die Polizei will nun die Brandursache ermitteln und schließt nicht aus, dass jemand die Heuballen angezündet hat.

400.000 Euro Schaden nach Feuer in Bilsen

Schon am Wochenende war die Feuerwehr in der Gegend wegen brennender Heuballen ausgerückt. Nach Angaben der Leitstelle fingen in Bilsen (ebenfalls Kreis Pinneberg) in der Nacht zum Sonnabend etwa 700 Rundballen auf einem freien Feld Feuer. Mehr als 200 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, sie konnten die Ballen am Sonnabend um etwa 13 Uhr vollständig löschen. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 400.000 Euro.

