Stand: 26.07.2024 15:26 Uhr Harrislee: Strandshuttle nach Wassersleben

Die Gemeinde Harrislee richtet zusammen mit dem ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg zum 1. August einen Strandshuttle in den Ortsteil Wassersleben ein. Dafür wird das bestehende Angebot der Linie 896 erweitert. Strandbesucher können so auch am Wochenende dreimal täglich vom Marktplatz zur Strandpromenande fahren. Harrislees Bürgermeister Martin Ellermann (parteilos) rechnet in den Sommermonaten mit vielen Besuchern, die das Strandbad nutzen werden. "Es gibt bisher nur eine direkte Anbindung nach Flensburg, was den Ortsteil Wassersleben betrifft. Zum Strandbad gibt es nun vom 1. August bis zum 31. Oktober eine Ausweitung der Bunsline 896, die dann direkt die Verbindung herstellt", erklärt er.

