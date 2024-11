Stand: 28.11.2024 13:50 Uhr Handwerk: Auszeichnung für sechs Lehrlinge aus dem Norden

Während der aktuell laufenden Woche der Beruflichen Bildung in Schleswig-Holstein soll jungen Menschen Lust auf eine Ausbildung zum Beispiel im Handwerk gemacht werden. In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg werden passend dazu am Donnerstag sechs junge Handwerkerinnen und Handwerker ausgezeichnet, die ihre Ausbildung unter erschwerten Bedingungen abgeschlossen haben.

Goldene Jugendhandwerksmedaille ehrt persönlichen Einsatz

Die Jury bewertet vor allem den persönlichen Einsatz und die soziale Kompetenz der Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker. Es können zum Beispiel Geflüchtete, Menschen mit einer Behinderung oder auch Auszubildende, die erst mitten im Lehrjahr eingesprungen sind, geehrt werden. Die goldenen Jugendhandwerksmedaillen werden jedes Jahr von der Nord-Ostsee Sparkasse (NOSPA) und den jeweiligen Kreishandwerkerschaften verliehen. Die Auszeichnungen sind mit 500 Euro dotiert. Die Ehrungen in der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland fanden bereits in der der vergangen Woche statt.

