Stand: 10.06.2024 16:11 Uhr Handball: Gislason nominiert Spieler aus SH für Olympia-Kader

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen vorläufigen Kader für die olympischen Spiele bekanntgegeben. Mit dabei sind auch zwei Spieler aus Schleswig-Holstein: Gislason nominierte Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt und Rune Dahmke vom THW Kiel. In der Vorbereitung auf die Spiele in Paris stehen im Juli noch Testspiele mit Olympiasieger und Europameister Frankreich sowie mit Ungarn und Japan an.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2024 | 14:00 Uhr