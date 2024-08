Stand: 28.08.2024 16:39 Uhr Hammoor: Mann zwischen Traktor und Mähwerk eingeklemmt

Auf einem landwirtschaftlichen Hof in Hammoor im Kreis Stormarn wurde am Mittwochmittag ein Mann schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Landwirt das Mähwerk vom Traktor abgekoppelt und wurde dabei eingeklemmt. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und wird dort behandelt.

28.08.2024

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn