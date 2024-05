Stand: 17.05.2024 10:11 Uhr Hammer-Attacke in Glückstadt

In der Nacht zu Freitag ist in Glückstadt (Kreis Steinburg) ein Mann mit einem Hammer verletzt worden. Nach Polizeiangaben griffen drei Personen den Mann gegen 4 Uhr in der Königsstraße in der Nähe des Hafens an. Laut Feuerwehr wurde der Angegriffene durch die Attacke nur leicht verletzt und von einem Notarzt in der Polizeidienststelle behandelt. Danach sei der Mann ins Krankenhaus gefahren worden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

