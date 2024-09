Stand: 19.09.2024 09:59 Uhr Haltepunkte an der Bahnstrecke Niebüll-Dagebüll modernisiert

An der Bahnstrecke Niebüll-Dagebüll (Kreis Nordfriesland) sind jetzt alle 13 Haltepunkte modernisiert. Der Großteil der investierten viereinhalb Millionen Euro floss dabei in die wettergeschützte Bahnsteighalle in Dagebüll-Mole, wie das Unternehmen RDC mitteilt. Aus diesem Anlass ist am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr ein bunter Aktionstag auf dem Werkstattgelände in Niebüll geplant. Dreieinhalb Jahre haben die Sanierungsarbeiten an den Haltepunkten der dreizehn Kilometer langen Strecke gedauert. Laut Betreiber sollen sie nun energieeffizienter, moderner und fahrgastfreundlicher sei.

