Stand: 22.03.2024 16:57 Uhr Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Kiel

Das Amtsgericht Kiel hat Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen wegen versuchten Mordes erlassen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann, am vergangenen Mittwoch in der Kieler Ernestinenstraße im Streit mit einem Messer auf einen 29-Jährigen eingestochen zu haben. Dieser konnte den Angreifer mit Hilfe eines Zeugen abwehren, woraufhin der 30-Jährige flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt. Der Flüchtige wurde später von Beamten gefunden und festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

